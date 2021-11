Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt leicht an

Kreis Mettmann 125 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheisamt Mettmann für Freitag. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhaus-Behandlung steigt weiter an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 961 Infizierte erfasst, 61 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 103 (+9; 17 neu infiziert), in Haan 68 (+9; 11 neu), in Heiligenhaus 68 (+2; 8 neu), in Hilden 92 (+3; 14 neu), in Langenfeld 95 (+16; 18 neu), in Mettmann 73 (+1; 7 neu), in Monheim 120 (+11; 16 neu), in Ratingen 188 (-8; 13 neu), in Velbert 134 (+15; 18 neu) und in Wülfrath 20 (+3; 3 neu).