Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Neun Todesfälle und 3155 Neuinfektionen

Kreis Mettmann 142.883 Corona-Erkrankungen wurden seit Beginn der Pandemie im Kreisgebiet registriert. Nahezu 1000 Menschen haben die Infektion nicht überlebt.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 8144 Infizierte erfasst, 3171 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 762 (-106), in Haan 595 (-131), in Heiligenhaus 457 (-136), in Hilden 787 (-322), in Langenfeld 1005 (-450), in Mettmann 742 (-305), in Monheim 597 (-274), in Ratingen 1521 (-714), in Velbert 1265 (-523) und in Wülfrath 413 (-110).