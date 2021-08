Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weniger Infizierte, aber höhere Inzidenz

Kreis Mettmann Trotz 40 neuer Fälle sank die Zahl der Covid-19-Kranken im Kreisgebiet deutlich. Denn mehr als 100 weitere Menschen im Kreis haben die Krankheit überwunden. Die Inzidenz stieg dagegen leicht an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1290 Infizierte erfasst, 56 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 130 (-10; 6 neu erkrankt), in Haan 73 (+1; 5 neu), in Heiligenhaus 83 (+1; 2 neu), in Hilden 176 (-2; 9 neu), in Langenfeld 128 (-2; 2 neu), in Mettmann 54 (-5; 3 neu), in Monheim 141 (-6; 4 neu), in Ratingen 233 (-10; 4 neu), in Velbert 259 (-21; 5 neu) und in Wülfrath 13 (-2).