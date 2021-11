Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet drei weitere Todesfälle

Kreis Mettmann 3 neue Todesfälle und 171 neu mit dem Corona-Virus Infizierte meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Die Inzidenz sinkt um mehr als 30 Punkte.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 2652 Infizierte erfasst, 4 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 354 (-2; 14 neu erkrankt), in Haan 143 (-10; 5 neu), in Heiligenhaus 129 (-17; 21 neu), in Hilden 331 (-2; 19 neu), in Langenfeld 345 (-15; 15 neu), in Mettmann 156 (+5; 15 neu), in Monheim 237 (-10; 3 neu), in Ratingen 431 (-23; 23 neu), in Velbert 444 (+32; 50 neu) und in Wülfrath 82 (+4; 6 neu).