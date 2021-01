Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert nähert sich der 100er-Marke

Kreis Mettmann Sechs Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Die Zahl der Infizierten ist rückläuft, die Zahl der Neuerkrankungen jedoch weiterhin hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1026 Infizierte, 54 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 97 (+7; 12 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Haan 61 (-3; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 92 (-6, 6 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Hilden 97 (-10; 5 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Langenfeld 112 (-17; 13 Neuerkrankungen, 27 genesen), in Mettmann 127 (-3; 16 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Monheim 47 (+2; 11 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Ratingen 162 (-16; 8 Neuerkrankungen, 24 genesen), in Velbert 176 (-13; 11 Neuerkrankungen, 18 genesen) und in Wülfrath 55 (-1; 7 Neuerkrankungen, 8 genesen).