Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Neuerkrankungen steigt

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Corana-Kranken im Kreis um fast 380 Fälle zurückgegangen. Doch stieg am Freitag die Zahl der Neuerkrankungen gegenüber Donnerstag wieder an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 762 Infizierte erfasst, 1 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 40 (-1; 5 neu erkrankt, 6 genesen), in Haan 36 (+5; 7 neu, 2 genesen), in Heiligenhaus 43 (+3; 5 neu, 2 genesen), in Hilden 84 (unverändert,; 6 neu, 6 genesen), in Langenfeld 109 (-4; 5 neu, 9 genesen), in Mettmann 15 (-7; 7 genesen), in Monheim 121 (+13; 14 neu, 1 genesen), in Ratingen 135 (-5; 10 neu, 15 genesen), in Velbert 163 (-7; 12 neu, 19 genesen) und in Wülfrath 16 (+2; 3 neu, 1 genesen).