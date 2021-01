Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 10 Todesfälle und steigende Infektionszahl

Kreis Mettmann 110 neue Infektionsfälle registrierte das Kreisgesundheitsamt Mettmann am Donnerstag. Die Behörde meldete aus dem Kreisgebiet zehn weitere Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1080 Infizierte, 45 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 90 (+5; 9 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Haan 64 (+1; 4 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Heiligenhaus 98 (+4; 9 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Hilden 107 (-6; 4 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Langenfeld 129 (+8; 9 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Mettmann 130 (+22; 29 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Monheim 45 (unverändert; 3 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Ratingen 178 (+10; 14 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Velbert 183 (-1; 24 Neuerkrankungen, 22 genesen) und in Wülfrath 56 (+2; 5 Neuerkrankungen, 1 genesen).