Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz wird vom Kreis auf rund 82 geschätzt

Kreis Mettmann Die seit Tagen andauernden Probleme mit der softwarebedingten Datenübermittlung ans Landeszentrum Gesundheit bestehen fort. Für Montag meldet das Kreisgesundheitsamt nur 11 Neuinfektionen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 963 Infizierte erfasst, 38 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 115 (-3), in Haan 43 (-5), in Heiligenhaus 45 (+/-0; 1 neu infiziert), in Hilden 108 (-1; 1 neu), in Langenfeld 67 (-3), in Mettmann 53 (+2; 4 neu), in Monheim 78 (-4), in Ratingen 263 (-18; 4 neu), in Velbert 157 (-4; 1 neu)und in Wülfrath 34 (-2).