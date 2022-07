Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sechs Todesfälle und fast 3000 weniger Infektionen

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt Mettmann aktuelle Zahlen zur Corona-Lage bekannt. In den letzten sieben Tagen sank die Zahl der Infizierten deutlich.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 6866 Infizierte erfasst, 2962 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 578 (-263), in Haan 481 (-270), in Heiligenhaus 314 (-179), in Hilden 703 (-264), in Langenfeld 828 (-560), in Mettmann 560 (-367), in Monheim 630 (-292), in Ratingen 1230 (-369), in Velbert 1247 (--269) und in Wülfrath 295 (-129).