Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und eine Inzidenz nahe 1000

Kreis Mettmann Nahezu 900 neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Drei Corona-Infizierte überlebten ihre Erkrankung nicht.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 6090 Infizierte erfasst, 687 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 512 (+27; 55 neu infiziert), in Haan 353 (+22; 44 neu), in Heiligenhaus 320 (+30; 38 neu), in Hilden 692 (+50; 95 neu), in Langenfeld 810 (+86; 110 neu), in Mettmann 509 (+76; 86 neu), in Monheim 638 (+82; 106 neu), in Ratingen 904 (+84; 122 neu), in Velbert 1056 (+192; 200 neu) und in Wülfrath 296 (+38; 39 neu).