Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Acht neue Todesfälle und knapp 1100 Infizierte weniger

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Mettmann liegt zwar deutlich unter dem Wert der vorigen Woche. Trotzdem ist die Inzidenz in den letzten sieben Tagen angestiegen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 3678 Infizierte erfasst, 1083 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 304 (-113), in Haan 265 (-104), in Heiligenhaus 153 (-82), in Hilden 376 (-80), in Langenfeld 437 (-194), in Mettmann 403 (-18), in Monheim 312 (-69), in Ratingen 681 (-209), in Velbert 568 (-146) und in Wülfrath 179 (-68).