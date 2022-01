Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 870 neue Infektionen an einem Tag

Kreis Mettmann 877 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag; zugleich sind 1424 Fälle genesen. Der Jahresvergleich zeigt die Dynamik: Am 25. Janur 2021 gab es 24 neue Infektionsfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 5403 Infizierte erfasst, 471 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 485 (-78; 76 neu infiziert), in Haan 331 (-1; 57 neu), in Heiligenhaus 290 (-27; 42 neu), in Hilden 642 (-19; 106 neu), in Langenfeld 724 (-16; 130 neu), in Mettmann 433 (-8; 82 neu), in Monheim 556 (-49; 87 neu), in Ratingen 820 (-115; 112 neu), in Velbert 864 (-126; 143 neu) und in Wülfrath 258 (-32; 42 neu).