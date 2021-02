Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier weitere Todesfälle

Leicht angestiegen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten. Die Zahl der Neuerkrankungen liegt knapp doppelt so hoch als am Dienstag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 577 Infizierte, 19 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 50 (+3; 7 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Haan 40 (+3; 6 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Heiligenhaus 51 (-1; 2 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 74 (-1; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Langenfeld 86 (unverändert; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Mettmann 55 (+9; 11 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 31 (unverändert, 3 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 57 (+2; 8 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Velbert 108 (+3; 10 Neuerkrankungen, 7 genesen) und in Wülfrath 25 (+1; 5 Neuerkrankungen, 3 genesen).