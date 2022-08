Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Acht Todesfälle und viel weniger Infektionen

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt die aktuellen Coronazahlen für den Kreis Mettmann bekannt. Aktuell gibt es Probleme, die Meldungen an die Landesbehörden zu übermitteln.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 3919 Infizierte erfasst, 2675 weniger als vor einger Woche. Davon leben in Erkrath 371 (-166), in Haan 265 (-161), in Heiligenhaus 186 (-160), in Hilden 401 (-383), in Langenfeld 537 (-393), in Mettmann 271 (-130), in Monheim 349 (-249), in Ratingen 770 (-515), in Velbert 641 (-450) und in Wülfrath 128 (-68).