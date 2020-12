Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet vier weitere Todesopfer

Kreis Mettmann Die Infektionszahlen im Kreisgebiet stiegen von Dienstag auf Mittwoch um 40 an. Das Kreisgesundheitsamt meldete vier weitere Todesfälle.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1208 Infizierte, 40 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 85 (+11; 26 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Haan 72 (unverändert; 23 Neuerkrankungen, 23 genesen), in Heiligenhaus 90 (+1; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Hilden 151 (unverändert; 20 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Langenfeld 103 (+23; 37 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Mettmann 143 (-6; 13 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Monheim 70 (+7; 19 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Ratingen 179 (-5; 8 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Velbert 230 (+9; 21 Neuerkrankungen, 10 genesen) und in Wülfrath 85 (unverändert; 5 Neuerkrankungen, 2 genesen).