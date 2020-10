Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Kranken steigt, Inzidenzwert sinkt

Teströhrchen werden für die weitere Laboruntersuchung vorbereitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Mettmann Freitag gab es kreisweit 521 (+55) labortechnisch bestätigte Infektionsfälle. Davon leben in Erkrath 37 (+2; 4 Neuerkrankungen, zwei genesen), in Haan 31 (+3; 7 Neuerkrankungen, vier genesen), in Heiligenhaus 34 (+8; 9 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Hilden 66 (+8; 19 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Langenfeld 40 (+5; 13 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Mettmann 41 (+8; 9 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Monheim 44 (+6; 9 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 73 (+9; 15 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Velbert 115 (-1; 19 Neuerkrankungen, 20 genesen) und in Wülfrath 40 (+3; 6 Neuerkrankungen, 3 genesen).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kreisweit werden aktuell 45 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt.

Insgesamt gelten im Kreisgebiet 2383 Personen (+55) als genesen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage) ging im Kreis auf 76,8 Punkte (-10,5) zurück.

Aktuell befinden sich im Kreis Mettmann 1925 Personen (+174) in Quarantäne.