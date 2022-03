Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert liegt jetzt wieder unter 1000

Kreis Mettmann Zwei Todesfälle und 603 neue Covid-Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch. Die Zahl der seit Pandemiebeginn im Kreis Mettmann Genesenen übersteigt die 100.000-Marke.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 6267 Infizierte erfasst, 1346 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 482 (70 neu infiziert), in Haan 397 (29 neu), in Heiligenhaus 292 (39 neu), in Hilden 752 (56 neu), in Langenfeld 838 (73 neu), in Mettmann 485 (59 neu), in Monheim 571 (59 neu), in Ratingen 1217 (96 neu), in Velbert 926 (78 neu) und in Wülfrath 307 (44 neu). Insgesamt meldet der Kreis 603 neue Infektionsfälle.