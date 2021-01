Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben Todesfälle und weiter hohe Inzidenz

Kreis Mettmann In Hilden ist eine 102-Jährige an oder mit Corona gestorben. Am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt wieder 130 Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1306 Infizierte, 20 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 103 (-4; 7 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Haan 72 (-1; 4 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 125 (+12; 15 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Hilden 145 (-13; 16 Neuerkrankungen, 27 genesen), in Langenfeld 141 (-3; 15 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Mettmann 134 (+6; 20 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Monheim 65 (-10; 5 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Ratingen 182 (+4; 24 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Velbert 275 (-14; 19 Neuerkrankungen, 24 genesen) und in Wülfrath 64 (-5; 5 Neuerkrankungen, 8 genesen).