Corona-Zahlen im Kreis Mettmann

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 4450 Infizierte erfasst, 1561 mehr vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 384 (+150), in Haan 317 (+65), in Heiligenhaus 181 (+28), in Hilden 483 (+174), in Langenfeld 583 (+246), in Mettmann 362 (+158), in Monheim 321 (+113), in Ratingen 760 (+248), in Velbert 833 (+271) und in Wülfrath 226 (+108).