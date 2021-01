Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 7 Todesfälle und steigende Infektionszahlen

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann ist landesweit unter den Kreisen und Städten mit dem höchsten Inzidenzwert. Erneut gibt es eine Vielzahl von Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1326 Infizierte, unter dem Strich 85 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 107 (+9; 11 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Haan 73 (+8; 10 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Heiligenhaus 113 (+2; 9 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Hilden 158 (+4; 9 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 144 (+6; 12 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Mettmann 128 (+6; 8 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 75 (-3; 9 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Ratingen 178 (+40; 44 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Velbert 281 (+7; 37 Neuerkrankungen, 28 genesen) und in Wülfrath 69 (+6; 7 Neuerkrankungen, 1 genesen).