Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Fallzahl klettert auf mehr als 910

Kreis Mettmann 41 Corona-Fälle mehr als am Sonntag meldete der Kreis Mettmann für den Montag. Der Inzidenzwert steigt weiter – auf seinen bisher höchsten Wert 168,9.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 912 Infizierte (+41). Davon leben in Erkrath 62 (+3; 3 Neuerkrankungen), in Haan 48 (-1; 4 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 63 (+3; 4 Neuerkrankungen), in Hilden 116 (+3; 5 Neuerkrankungen), in Langenfeld 65 (-5; 3 Neuerkrankungen), in Mettmann 72 (+3; 5 Neuerkrankungen), in Monheim 83 (+4; 7 Neuerkrankungen), in Ratingen 132 (+15; 15 Neuerkrankungen), in Velbert 204 (+18; 18 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 67 (-2; 3 Neuerkrankungen).