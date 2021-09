Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei neue Todesfälle im Kreisgebiet

Kreis Mettmann 39 Neuinfektionen meldet der Kreis für Dienstag. Zwei Covid-Patienten haben die Erkrankung nicht überlebt. Die Inzidenz geht um mehr als 10 Punkte zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1202 Infizierte erfasst, 77 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 136 (-1; 3 neu), in Haan 71 (+/-0; 3 neu), in Heiligenhaus 97 (-6; 2 neu), in Hilden 125 (-6; 2 neu), in Langenfeld 104 (-11; 1 neu), in Mettmann 49 (-2), in Monheim 112 (-13; 2 neu), in Ratingen 261 (-10; 22 neu), in Velbert 213 (-25; 3 neu) und in Wülfrath 34 (-3; 1 neu).