Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert im Kreis steigt an

Kreis Mettmann Neun neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 0,8 Prozentpunkte an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 87 Infizierte erfasst, 11 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 19 (+3; 1 neu, 1 genesen), in Haan 5 (+3;3 neu), in Heiligenhaus 10 (+1; 1 neu), in Hilden 13 (+2; 2 neu), in Langenfeld 7 (+1; 1 neu), in Mettmann 2 (+/-0), in Monheim 9 (+1; 1 neu), in Ratingen 13 (-1; 1 genesen), in Velbert 8 (+1) und in Wülfrath 1 (+/-0).