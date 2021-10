Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert klettert wieder über die 50er-Marke

Kreis Mettmann 51 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Mittwoch, 19 mehr als für Dienstag. Das lässt den Inzidenzwert wieder über 50 ansteigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 454 Infizierte erfasst, 2 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 63 (-2; 7 neu erkrankt), in Haan 34 (+4; 5 neu), in Heiligenhaus 32 (+2; 3 neu), in Hilden 45 (-1; 5 neu), in Langenfeld 35 (+/-0; 3 neu), in Mettmann 22 (+5; 5 neu), in Monheim 76 (+2; 9 neu), in Ratingen 100 (-4; 6 neu), in Velbert 39 (-13; 3 neu) und in Wülfrath 8 (+5; 6 neu).