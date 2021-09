Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert klettert wieder über 90 Punkte

Kreis Mettmann 69 neu Infizierte meldet der Kreis Mettmann für Montag. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreisgebiet 28.022 Menschen mit Covid19 angesteckt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1279 Infizierte erfasst, 44 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 137 (+5; 9 neu infiziert), in Haan 71 (-1; 2 neu), in Heiligenhaus 103 (-8; 2 neu), in Hilden 131 (+7; 8 neu), in Langenfeld 115 (+9; 10 neu), in Mettmann 51 (+6; 6 neu), in Monheim 125 (+6; 6 neu), in Ratingen 271 (+16; 17 neu), in Velbert 238 (+1; 10 neu) und in Wülfrath 37 (+3; 4 neu).