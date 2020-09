Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt wieder deutlich

Kreis Mettmann Seit Freitag ist die Zahl der im Kreis Mettmann am Coronavirus Erkrankten um nahezu ein Viertel angestiegen. Für Sonntag meldete der Kreis Mettmann 108 Fälle; Samstag waren es noch 90.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 108 (90 am Samstag) Infizierte. Davon leben in Erkrath 6 (-2 seit Freitag), in Haan 3 (+3), in Heiligenhaus 8 (+1), in Hilden 20 (+7), in Langenfeld 20 (+6), in Mettmann 7, in Monheim 11 (+3), in Ratingen 17 (+5), in Velbert 14 (-2)und in Wülfrath 2 (+1). Inzwischen gelten 1702 (+21) Personen als genesen. Kreisweit haben 85 Menschen bisher die Infektion nicht überlebt.