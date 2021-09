Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Wieder über 100 neue Krankheitsfälle

Kreis Mettmann Trotz mehr als 100 neuen Covid-19-Infektionen steigt die Zahl der insgesamt Erkrankten nur um 8. Die Patientenzahl in Krankenhäusern geht zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1298 Infizierte erfasst, 8 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 131 (+1; 9 neu infiziert), in Haan 71 (-2; 5 neu), in Heiligenhaus 86 (+3; 7 neu), in Hilden 159 (-17; 12 neu), in Langenfeld 128 (+/-0; 7 neu), in Mettmann 61 (+7; 8 neu), in Monheim 136 (-15; 7 neu), in Ratingen 235 (+2; 22 neu), in Velbert 264 (+5; 15 neu) und in Wülfrath 27 (+14; 13 neu).