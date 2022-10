Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 14 Todesfälle und gut 2700 Neu-Infektionen

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt Mettmann aktuelle Zahlen zur Corona-Lage im Kreisgebiet bekannt. In den letzten sieben Tagen gab es gut 2700 Neu-Infektionen.

Gestorben sind in der vergangenen Woche 14 Personen: ein 68-Jähriger in Erkrath , in Heiligenhaus ein Mann (92) und eine Frau (86), in Hilden ein 93-jähriger Mann und eine 93-jährige Frau, ein Langenfelder (80), zwei Mettmannerinnen (61 und 91 Jahre), eine Monheimerin (87), ein Mann (53) und zwei Frauen (92 und 95 Jahre) aus Ratingen , ein Velberter (85) und ein Wülfrather (88). Verstorbene zählt der Kreis bislang 1149.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 13.902 Infizierte erfasst, 2743 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 1260 (+237), in Haan 1043 (+216), in Heiligenhaus 701 (+115), in Hilden 1695 (+408), in Langenfeld 1791 (+381), in Mettmann 1051 (+251), in Monheim 1272 (+247), in Ratingen 2236 (+400), in Velbert 2229 (+343) und in Wülfrath 624 (+145).