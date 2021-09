Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt weiter und bleibt unter 85

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche ist die Zahl der an Covid19 Erkrankten im Kreis um 223 zurückgegangen. Die Inzidenz ging von knapp 134 am vorigen Sonntag auf jetzt rund 85 zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1235 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 132, in Haan 72, in Heiligenhaus 111, in Hilden 124, in Langenfeld 106, in Mettmann 45, in Monheim 119, in Ratingen 255, in Velbert 237 und in Wülfrath 34.