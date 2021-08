Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert tendiert gegen 80

Kreis Mettmann Mit 85 Neuerkrankungen an einem Tag macht die Zahl der Corona-Kranken im Kreisgebiet am Donnerstag einen Sprung nach oben. Das lässt auch den Inzidenzwert steigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 608 Infizierte erfasst, 71 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 62 (+1; 3 neu erkrankt), in Haan 31 (+4; 5 neu), in Heiligenhaus 41 (+1; 4 neu), in Hilden 90 (+16; 19 neu), in Langenfeld 61 (+9; 9 neu), in Mettmann 27 (+1; 3 neu), in Monheim 94 (+13; 13 neu), in Ratingen 61 (+5; 12 neu), in Velbert 128 (+20; 20 neu) und in Wülfrath 13 (+1; 1 neu).