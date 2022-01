Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert übersteigt die Marke von 600 deutlich

Kreis Mettmann Mit 513 meldet der Kreis Mettmann so viele neue Infektionsfälle wie nie zuvor. Zugleich überstanden 679 Patienten die Erkrankung, so dass die Gesamtzahl der Fälle sinkt. Eine Velberterin starb nach einer Corona-Infektion.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 4.654 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 459, in Haan 257, in Heiligenhaus 212, in Hilden 519, in Langenfeld 517, in Mettmann 402, in Monheim 471, in Ratingen 836, in Velbert 756 und in Wülfrath 225.