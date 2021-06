Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weniger als 190 Infizierte im Kreis

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Kranken im Kreisgebiet geht weiter zurück. Für Donnerstag meldet das Gesundheitsamt 14 Neuinfektionen. Nach der Systemumstellung bleiben die Daten weiter lückenhaft.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 186 Infizierte erfasst, 14 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 27 (-3), in Haan 8 (+1), in Heiligenhaus 23 (+/-0), in Hilden 25 (-3), in Langenfeld 16 (-10), in Mettmann 13 (+3), in Monheim 19 (-2), in Ratingen 16 (-6), in Velbert 34 (-2) und in Wülfrath 5 (+2). Durch die Umstellung auf das Pandemie-Management-System Sormas ist die Zahl der Neuinfektionen aktuell nur für den gesamten Kreis verfügbar.