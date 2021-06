Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Tag ohne Neuinfektionen

Kreis Mettmann Seit Montag gab es 24 Corona-Neu-Infektionen im Kreisgebiet. Für Donnerstag meldet das Kreisgesundheitsamt 0 Neuerkrankungen. Zwei Tage lang konnte der Kreis keine detaillierten Zahlen liefern, weil die Umstellung auf ein neues Management-System vollzogen wurde.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 200 Infizierte erfasst, 76 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 30 (-12 seit Montag), in Haan 7 (-3), in Heiligenhaus 17 (-5), in Hilden 28 (-14), in Langenfeld 26 (-5), in Mettmann 10 (-3), in Monheim 21 (-9), in Ratingen 22 (-4), in Velbert 36 (-21) und in Wülfrath 3 (unverändert) .