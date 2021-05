Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Indische Virus-Variante erreicht das Kreisgebiet

Kreis Mettmann Einen Todesfall und 30 Neuinfektionen meldet der Kreis Mettmann für Montag. In Velbert ist die indische Virus-Variante aufgetaucht.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Montag kreisweit 1431 Infizierte labortechnisch bestätigt; 16 mehr als Sonntag. Davon leben in Erkrath 106 (+1; 4 neu erkrankt, 3 genesen), in Haan 72 (+3; 4 neu, 1 genesen), in Heiligenhaus 83 (+1; 3 neu, 2 genesen), in Hilden 123 (+3; 3 neu), in Langenfeld 182 (+1; 2 neu, 1 genesen), in Mettmann 84 (unverändert), in Monheim 153 (+5; 6 neu, 1 genesen), in Ratingen 256 (+1; 4 neu, 3 genesen), in Velbert 319 (unverändert; 3 neu, 2 genesen) und in Wülfrath 53 (+1; 1 neu). In Velbert gibt es aktuell mehrere Infektionen mit der indischen Virusvariante. Betroffen sind, laut Kreis, mehrere Familien, die untereinander viel Kontakt hatten. Im Umfeld werden nun weitere Tests durchgeführt.