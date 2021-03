Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Virusmutation greift im Kreisgebiet um sich

Kreis Mettmann Mit 87 neuen Infektionen stieg die Zahl der am Coronavirus Erkrankten am Mittwoch stark an. Laut Kreisgesundheitsamt kletterte der Anteil, bei dem eine Virusmutation nachgewiesen werden konnte, auf 50 Prozent.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 657 Infizierte, 32 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 45 (+3; 9 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Haan 44 (+9; 10 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Heiligenhaus 53 (+8; 10 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 81 (-5; 5 Neuerkrankungen,10 genesen), in Langenfeld 41 -3; 4 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Mettmann 39 (+4; 6 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 45 (+3; 10 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Ratingen 125 (+12; 21 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Velbert 157 (+4; 10 Neuerkrankungen, 6 genesen) und in Wülfrath 27 (-3; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen). Bei 50 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.