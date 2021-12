Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 20.000 Impfungen an einem Tag

Kreis Mettmann 184 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall meldet der Kreis für Donnerstag. Innerhalb eines Tages gab es mehr als 20.000 Impfungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 2853 Infizierte erfasst, 94 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 289 (-6; 20 neu infiziert), in Haan 157 (+1; 13 neu), in Heiligenhaus 197 (-11; 7 neu), in Hilden 295 (-31; 9 neu), in Langenfeld 268 (-25; 11 neu), in Mettmann 226 (+1; 16 neu), in Monheim 301 (-20; 21 neu), in Ratingen 504 (+4; 51 neu), in Velbert 539 (-7; 32 neu) und in Wülfrath 77 (-1; 4 neu).