Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten sinkt um mehr als 11.000

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs gibt das Kreisgesundheitsamt einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Lage im Kreisgebiete. In einer Woche gab es 13 Sterbefälle.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 7577 Infektionsfälle erfasst, 11.104 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 666 (-999), in Haan 525 (-776), in Heiligenhaus 437 (-558), in Hilden 880 (-1368), in Langenfeld 896 (-1490), in Mettmann 586 (-871), in Monheim 618 (-949), in Ratingen 1378 (-1812), in Velbert 1247 (-1746) und in Wülfrath 344 (-535).