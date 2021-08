Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert bleibt fast konstant

Kreis Mettmann 23 neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Montag. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Erkrankten um 137 angestiegen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 488 Infizierte erfasst, 21 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 52 (+2), in Haan 29 (+3), in Heiligenhaus 33 (+1), in Hilden 67 (+5), in Langenfeld 48 (+2), in Mettmann 23 (-1), in Monheim 80 (+4), in Ratingen 56 (+2), in Velbert 87 (+3) und in Wülfrath 13 (+/-0).