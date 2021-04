Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz im Kreis klettert über die 180er-Marke

Kreis Mettmann Zwei weitere Todesfälle meldet der Kreis Mettmann für Donnerstag. 175 Neuinfektionen an einem Tag lassen auch die Inzidenz weiter steigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1400 Infizierte, 68 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 142 (+14; 23 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Haan 67 (unverändert; 4 neu, 4 genesen), in Heiligenhaus 62 (+2; 4 neu, 2 genesen), in Hilden 122 (+8; 25 neu, 16 genesen), in Langenfeld 170 (+2; 10 neu, 8 genesen), in Mettmann 174 (+9; 25 neu, 16 genesen), in Monheim 127 (+3; 14 neu, 11 genesen), in Ratingen 303 (+34; 51 neu, 16 genesen), in Velbert 187 (unverändert; 16 neu, 16 genesen) und in Wülfrath 46 (-4; 3 neu, 7 genesen).