Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und Inzidenz bei 84

Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung Genesenen hat im Kreisgebiet Mettmann die Marke von 15.000 überschritten. Für Montag meldet das Kreisgesundheitsamt zwei neue Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 680 Infizierte, 32 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 47 (-3: 0 neu, 3 genesen), in Haan 41 (-1; 1 Neuerkrankung, 2 genesen), in Heiligenhaus 44 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Hilden 89 (-12; 3 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Langenfeld 53 (-1; 2 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Mettmann 45 (-3; 0 neu, 2 genesen), in Monheim 40 (unverändert, 2 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Ratingen 121 (-3; 6 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Velbert 169 (-7; 2 Neuerkrankungen, 8 genesen) und in Wülfrath 31 (+1; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen).