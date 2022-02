Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und Inzidenz von fast 1800

Kreis Mettmann 1931 Covid-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt vom Wochenende. Aber auch zwei Todesfälle. Die Inzidenz ist nur leicht gestiegen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 6955 Infizierte erfasst, 620 mehr als am Samstag bzw. 617 mehr als am Freitag. Davon in Erkrath 640 (+46 seit Samstag; 51 neu infiziert), in Haan 430 (+29; 33 neu), in Heiligenhaus 290 (+40; 42 neu), in Hilden 930 (+70; 77 neu), in Langenfeld 856 (+54; 59 neu), in Mettmann 543 (+34; 38 neu), in Monheim 601 (+48; 51 neu), in Ratingen 1186 (+111; 118 neu), in Velbert 1148 (+160; 168 neu) und in Wülfrath 331 (+28; 28 neu). Für Samstag werden 1282, für Sonntag 649 Neu-Infektionen gemeldet.