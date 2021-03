Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr Erkrankungen und ein Todesfall

Kreis Mettmann Die Zahl der Neuerkrankungen steigt am Freitag um 71 Fälle. Bei 49 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen, teilte der Kreis mit.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 654 Infizierte, 8 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 47 (-3; 3 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Haan 40 (-5; 4 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Heiligenhaus 40 (+2; 5 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Hilden 93 (unverändert; 10 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Langenfeld 56 (unverändert; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Mettmann 49 (-2; 1 Neuerkrankung, 3 genesen), in Monheim 46 (-5; 3 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Ratingen 103 (+6; 10 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Velbert 158 (+15; 28 Neuerkrankungen, 13 genesen) und in Wülfrath 22 (unverändert; 1 Neuerkrankung, 1 genesen). Bei rund 49 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.