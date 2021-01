Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 11 Todesfälle und 237 Neuerkrankungen

Kreis Mettmann Die Infektionszahlen und auch der Inzidenzwert sind von Montag auf Dienstag sprunghaft angestiegen. Der Kreis Mettmann relativiert diese Entwicklung: Durch technische Probleme hätten in den letzten zwei Wochen nicht alle Fälle zeitnah erfasst werden können. Diese wurden jetzt vollständig nachgepflegt, weshalb die Zahl der Neuerkrankungen aktuell entsprechend erhöht sei.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1284 Infizierte (46 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 115 (-9; 5 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Haan 58 (-12; 3 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Heiligenhaus 88 (+15; 22 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Hilden 137 (-17; 3 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Langenfeld 142 (+47; 64 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Mettmann 150 (-9; 21 Neuerkrankungen, 29 genesen), in Monheim 106 (+1; 15 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Ratingen 140 (-16; 23 Neuerkrankungen, 39 genesen), in Velbert 295 (+31; 59 Neuerkrankungen, 23 genesen) und in Wülfrath 53 (+15; 22 Neuerkrankungen, 7 genesen).