Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben Todesfälle und stark erhöhte Inzidenz

Kreis Mettmann Jeweils mittwochs veröffentlicht das Kreisgesundheitsamt Mettmann aktuelle Zahlen zur Corona-Lage im Kreisgebiet. In den letzten sieben Tagen gab es sieben Todesfälle und rund 5500 Neuinfektionen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann 11.159 Infizierte erfasst, 5492 mehr als vorigen Mittwoch. Davon leben in Erkrath 1023 (+537), in Haan 827 (+426), in Heiligenhaus 586 (+284), in Hilden 1287 (+748), in Langenfeld 1410 (+692), in Mettmann 800 (+412), in Monheim 1025 (+500), in Ratingen 1836 (+827), in Velbert 1886 (+784) und in Wülfrath 479 (+282).