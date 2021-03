Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Todesfälle steigt weiter an

Kreis Mettmann 61 neue Corona-Erkrankungen meldete das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Donnerstag. Vor einer Woche gab es noch 70 Neuinfektionen. Die Zahl der Erkrankten stieg insgesamt an, auch die Zahl der Todesopfer.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 646 Infizierte, 14 mehr als am Mittwoch und 13 mehr als vor einer Woche. Davon in Erkrath 50 (unverändert, 4 Neuererkrankungen, 4 genesen), in Haan 45 (unverändert; 5 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 38 (-1; 2 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Hilden 93 (+1; 11 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Langenfeld 56 (+5; 7 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Mettmann 51 (-1; 3 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 51 (unverändert; 3 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 97 (+7; 13 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Velbert 143 (+1; 11 Neuerkrankungen, 10 genesen) und in Wülfrath 22 (+1; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen).