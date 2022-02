Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Todesfall und Inzidenz über 1700

Kreis Mettmann Knapp 8400 neue Infektionsfälle gab es in den letzten sieben Tagen im Kreisgebiet. Für Freitag meldet das Gesundheitsamt 1077 neue Krankheitsfälle und einen Todesfall.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 6338 Infizierte erfasst, 286 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 665 (-47; 110 neu infiziert), in Haan 410 (-13; 59 neu), in Heiligenhaus 235 (+11; 45 neu), in Hilden 902 (-77; 123 neu), in Langenfeld 807 (-10; 122 neu), in Mettmann 527 (-24; 84 neu), in Monheim 608 (-75; 82 neu), in Ratingen 998 (-14; 179 neu), in Velbert 864 (-20; 217 neu) und in Wülfrath 322 (-17; 56 neu). 1077 Neuinfektionen meldet der Kreis für Freitag.