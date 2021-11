Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt auf fast 144 an

Kreis Mettmann 129 Covid-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Innerhalb einer Woche gab es 701 Neuerkrankungen. Das lässt die Inzidenz deutlich ansteigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1175 Infizierte erfasst, 77 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 136 (+22, 29 neu infiziert), in Haan 76 (-1; 5 neu), in Heiligenhaus 77 (+9; 12 neu), in Hilden 124 (+13; 18 neu), in Langenfeld 115 (+5; 11 neu), in Mettmann 74 (-2; 5 neu), in Monheim 127 (+4; 13 neu), in Ratingen 252 (+29; 35 neu), in Velbert 165 (+/-0; 14 neu) und in Wülfrath 29 (-2; 1 neu).