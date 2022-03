Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und mehr als 1000 Neu-Infektionen

Kreis Mettmann 1057 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Freitag. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter an, ebenso die Inzidenz.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 7600 Infizierte erfasst, 119 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 574 (88 neu infiziert), in Haan 441 (52 neu), in Heiligenhaus 335 (44 neu), in Hilden 792 (121 neu), in Langenfeld 1216 (200 neu), in Mettmann 583 (77 neu), in Monheim 688 (119 neu), in Ratingen 1516 (210 neu), in Velbert 1083 (109 neu) und in Wülfrath 372 (37 neu).