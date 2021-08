Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt leicht nach

Kreis Mettmann Mehr als eine Viertelmillion Menschen im Kreis Mettmann sind vollständig geimpft. Für Dienstag meldet das Kreisgesundheitsamt ein Dutzend neuer Corona-Infektionen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 338 Infizierte erfasst, 13 weniger als am Montag. Davon in Erkrath 40 (+1), in Haan 25 (+1), in Heiligenhaus 26 (+/-0), in Hilden 47 (+1), in Langenfeld 39 (+4), in Mettmann 29 (-2), in Monheim 41 (+1), in Ratingen 44 (-22), in Velbert 43 (+3) und in Wülfrath 4 (+/-0).