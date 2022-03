Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Fallzahlen sinken, die Inzidenz steigt

Kreis Mettmann 810 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Donnerstag. Die Zahl der Erkrankten geht deutlich zurück, die Inzidenz steigt aber.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 7481 Infizierte erfasst, 592 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 558 (70 neu infiziert), in Haan 449 (35 neu), in Heiligenhaus 337 (33 neu), in Hilden 792 (98 neu), in Langenfeld 1143 (116 neu), in Mettmann 570 (54 neu), in Monheim 642 (106 neu), in Ratingen 1430 (179 neu), in Velbert 1152 (83 neu) und in Wülfrath 408 (36 neu).